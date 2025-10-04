Bilionário fã de Trump, Andrej Babis supera coalizão governista em eleições na República Tcheca

Aos 71 anos, o bilionário nascido na Eslováquia pretende retomar o comando do país, que governou entre 2017 e 2021. Sua volta ao poder pode significar uma aproximação da República Tcheca com as posições da Hungria e da Eslováquia, que se recusaram a fornecer ajuda militar à Ucrânia e se opõem às sanções contra a Rússia.

Durante a campanha, Babis prometeu aumentar os benefícios sociais e reduzir o apoio à Ucrânia. Até agora, o país de 10,9 milhões de habitantes tem apoiado Kiev de forma clara diante da invasão russa. A República Tcheca também acolheu mais de 500 mil refugiados ucranianos, dos quais cerca de 300 mil ainda vivem no país. No entanto, muitos eleitores criticam o governo de centro-direita de Petr Fiala por negligenciar a população local.

Orbán e Le Pen celebram resultado

Andrej Babis cofundou, junto com Viktor Orbán, o grupo parlamentar eurocético "Patriotas pela Europa", e o primeiro-ministro húngaro rapidamente o parabenizou na rede X: "A verdade prevaleceu!", escreveu Orbán. "Um grande passo para a República Tcheca, uma boa notícia para a Europa. Parabéns, Andrej!"

Marine Le Pen, líder da extrema direita francesa, também celebrou o desempenho de Babis na rede social X, afirmando que "em toda a Europa, os partidos patrióticos estão sendo chamados ao poder pelos povos, desejosos de recuperar sua liberdade e sua prosperidade!"

O SPD, seu potencial aliado, exige um referendo sobre a saída da União Europeia, proposta que Babis, no entanto, rejeitou categoricamente.