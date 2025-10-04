Bombardeios em Gaza continuam após Hamas aceitar plano de paz proposto por Trump

Condições do plano

A escalada de violência ocorreu no mesmo fim de semana em que se esperava uma resposta formal ao plano de paz de Trump. Este plano, que conta com o apoio do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, estabelece um cessar-fogo, a libertação de reféns em até 72 horas, o desarmamento do Hamas e uma retirada gradual de Israel da Faixa de Gaza, após quase dois anos de conflito. O plano também insiste que o grupo islâmico palestino e outras facções "não tenham nenhum papel no governo" do território.

O Hamas havia afirmado na sexta-feira (3) que estava pronto para libertar os reféns mantidos em Gaza, aceitando a fórmula de intercâmbio inclusa na proposta de Trump. O grupo anunciou sua aprovação para a libertação de todos os reféns, incluindo vivos e restos mortais, e pediu que fossem iniciadas "negociações" sobre os detalhes do acordo.

O porta-voz do Hamas, Taher al-Nounou, considerou a declaração de Trump "encorajadora" e se mostrou disposto a iniciar as negociações imediatamente. No entanto, o Hamas deseja negociar os detalhes e ter voz no futuro do território, com fontes indicando que o grupo gostaria de alterar algumas cláusulas, como o desarmamento e a expulsão de seus dirigentes.

Reações à resposta do Hamas

Em resposta à aceitação do grupo pró-Irã, Israel anunciou neste sábado (4) que está se preparando para uma libertação rápida dos reféns e para a implementação imediata da primeira fase do plano de Trump. O gabinete de Netanyahu indicou que Israel seguirá trabalhando em plena cooperação com o presidente americano e sua equipe para pôr fim à guerra segundo os princípios estabelecidos por Israel.