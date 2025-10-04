Drones russos atacam estação ferroviária na Ucrânia e deixam dezenas de feridos

A Rússia continua realizando ataques diários contra infraestruturas civis na Ucrânia. Neste sábado (4), uma estação de trem na cidade de Chostka, na região de Sumy, próxima à fronteira, foi alvo de uma ofensiva com drones, deixando pelo menos 30 feridos, segundo equipes de resgate locais.

Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI na Ucrânia, e agências

De acordo com as autoridades, os drones do tipo Shahed atingiram a estação em duas etapas: o primeiro trem foi atingido e, algum tempo depois, quando os socorristas já estavam no local, um segundo trem foi atacado. Essa tática, conhecida como "dupla investida", tem como objetivo causar o máximo de destruição e atingir o maior número possível de socorristas, o que configura um crime de guerra.