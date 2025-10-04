Europeus em alerta após drones sobrevoarem aeroportos do bloco; Munique retoma voos

A Europa está em estado de alerta diante de uma série de drones vistos sobrevoando seus aeroportos em meio às tensões com a Rússia. Na semana passada, Dinamarca e Noruega fecharam temporariamente aeroportos após detectarem drones em seus espaços aéreos. Polônia e Romênia denunciaram incursões semelhantes em setembro, e a Estônia afirmou que três caças russos violaram seu espaço aéreo. Em Munique, na Alemanha, os voos foram retomados neste sábado (4) após um alerta que obrigou o fechamento de seu aeroporto pela segunda noite consecutiva.

O aeroporto de Munique, no sul da Alemanha, retomou "progressivamente" os voos na manhã deste sábado, mas são esperados atrasos depois de ter fechado na sexta-feira pela segunda noite consecutiva devido a um alerta de drones. Ao todo, 46 decolagens tiveram de ser canceladas ou adiadas para sábado, afetando 6.500 passageiros.

Um porta-voz da polícia alemã indicou que houve "dois avistamentos simultâneos confirmados por patrulhas policiais pouco antes das 23h [18h de Brasília] nas áreas próximas às pistas norte e sul". Segundo ele, "os drones se afastaram imediatamente, antes que pudessem ser identificados". A primeira interrupção, na quinta-feira (2), provocou o cancelamento de mais de 30 voos e deixou cerca de 3 mil passageiros ilhados no aeroporto.