Japão: Sanae Takaichi é eleita chefe do partido governista e está prestes a se tornar 1ª mulher premiê do país

A nacionalista Sanae Takaichi foi eleita, no sábado (4), para a liderança do Partido Liberal Democrata (PLD) no Japão. Com esta vitória, Takaichi, 64 anos, deve substituir o primeiro-ministro demissionário Shigeru Ishiba, perfilando-se para se tornar a primeira mulher a chefiar o governo na história do país. A conservadora, conhecida por suas posturas nacionalistas, aludiu a uma "nova era" ao assumir a liderança do partido governista.

Takaichi venceu o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, 44 anos, por 185 votos contra 156 no segundo turno da votação interna. Outros candidatos, como Yoshimasa Hayashi, Toshimitsu Motegi e Takayuki Kobayashi, foram eliminados na primeira rodada.

Tendo sido deputada e ministra várias vezes, Takaichi tem quase assegurada a sua posse no Parlamento, que, de acordo com a mídia local, poderá ocorrer a partir de 13 de outubro, ou numa votação prevista para 15 de outubro. Contudo, a investidura não está totalmente garantida, dado que o PLD perdeu a sua maioria absoluta nas duas câmaras este ano, em meio à revolta dos eleitores com o aumento do custo de vida.