Manifestações pela Palestina crescem na Europa após ação de Israel contra flotilha humanitária

Os manifestantes, muitos com bandeiras palestinas ou usando keffiyeh, o lenço tradicional árabe, exibiam faixas e cartazes com frases como "Colônias judaicas fora da Cisjordânia", "Fim do apartheid" e "A Terra Santa clama por paz", ao som de gritos de ordem como "Somos todos palestinos", "Palestina livre" e "Parem o genocídio". Famílias com crianças também participaram do ato.

Manifestações muito expressivas vêm ocorrendo diariamente em várias cidades italianas desde a interceptação da flotilha rumo a Gaza pelas forças israelenses na noite de quarta-feira (1º). Na sexta-feira (3), centenas de milhares de pessoas protestaram em todo o país para demonstrar apoio às embarcações de ajuda humanitária e denunciar a inércia do governo de Giorgia Meloni diante do cerco ao território palestino.

Neste sábado, Meloni acusou os manifestantes de terem profanado uma estátua do papa João Paulo II (1978-2005) com pichações em frente à principal estação ferroviária de Roma, classificando o ato como "vergonhoso". "Eles dizem que vão às ruas pela paz, mas insultam a memória de um homem que foi um verdadeiro defensor e construtor da paz", lamentou a chefe do governo em comunicado.

Paris pede sanções contra Israel e apoio à flotilha

Milhares de pessoas também marcharam neste sábado em Paris, Toulouse e Rennes, em apoio à flotilha de ajuda a Gaza interceptada pelas forças israelenses, e para pedir ao presidente francês Emmanuel Macron que aplique "sanções" contra Israel com o objetivo de pôr fim ao bloqueio imposto ao território palestino.

Na capital francesa, os manifestantes - 10 mil, segundo os organizadores - andaram pacificamente sob uma maré de bandeiras palestinas, aos gritos de "Viva a flotilha!", "Gaza, Paris está com você!" e "Cessar-fogo imediato!"