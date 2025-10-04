Milhares de pessoas vão às ruas em Barcelona em protesto pela Palestina

Milhares de pessoas marcharam em Barcelona hoje em apoio aos palestinos e pelo fim do comércio de armas com Israel, dando início a uma jornada de mobilizações previstas em diversas cidades espanholas. Esta é a terceira manifestação na capital catalã desde a interceptação das embarcações da flotilha humanitária que se dirigia à Faixa de Gaza.

Atrás de uma imensa faixa vermelha com os dizeres "Paremos o genocídio na Palestina. Chega de comércio de armas com Israel", cerca de 70 mil manifestantes, segundo a polícia municipal, desfilaram pacificamente pelas ruas do centro da cidade, entoando slogans como "Boicotemos Israel!" e "Palestina livre!". Mais de 600 entidades e sindicatos convocaram o protesto.

"Há muitos anos que a política de Israel não está correta e precisamos sair às ruas", afirmou Marta Carranza, uma aposentada de 65 anos com uma bandeira palestina nas costas. "Na quinta-feira (2), muitas pessoas saíram quando interferiram na flotilha, e já esperávamos que hoje a coisa seria séria", acrescentou, em referência às embarcações de ajuda a Gaza interceptadas nesta semana por Israel após partirem de Barcelona no início de setembro.