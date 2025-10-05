Após semanas de suspense, novo premiê francês anuncia praticamente a mesma equipe de governo

A lista será "completada por ministros delegados após as declarações de política geral na Assembleia Nacional (terça-feira) e no Senado (quarta-feira)", informou a equipe do primeiro-ministro. "Ela permanecerá bastante enxuta", acrescentaram, indicando que o total deve girar em torno de 25 membros.

Continuidade gera críticas

Sébastien Lecornu deve ser recebido com tensão na Assembleia Nacional nesta terça-feira (7), onde enfrentará uma oposição disposta a apresentar moções de censura. Tanto a esquerda quanto o partido Reunião Nacional, de extrema direita, vêm exigindo uma "ruptura" com o governo anterior e devem reagir com frieza à recondução de tantos nomes. A "ruptura", aliás, foi prometida por Lecornu em seu primeiro discurso como primeiro-ministro.

"Tanto barulho para isso? ", criticou Jean-Luc Mélenchon, líder do partido da esquerda radical França Insubmissa, em publicação na rede social X, referindo-se à presença maciça de figuras da direita tradicional e do partido de Macron.

Jordan Bardella, presidente do Reunião Nacional, também ironizou a composição. "O governo anunciado esta noite, composto pelos últimos macronistas agarrados ao barco da Medusa, representa claramente a continuidade, absolutamente nada da ruptura que os franceses esperam", escreveu ele, fazendo referência à pintura A Balsa da Medusa, de Théodore Géricault, que simboliza o caos em um momento de naufrágio.

Mudanças pontuais

Uma das poucas novidades de peso está no Ministério da Economia, onde Éric Lombard dará lugar ao deputado Roland Lescure, considerado parte da ala mais à esquerda da base macronista. A troca ocorre em meio a esforços do campo presidencial para convencer os socialistas a não apoiar uma moção de censura.