Irã corta quatro zeros da moeda nacional e anuncia fim de cooperação com AIEA

A moeda nacional do Irã, o rial, atingiu mínimos históricos nos últimos dias, em meio ao restabelecimento das sanções internacionais das Nações Unidas. Esse cenário de forte desvalorização, que penaliza drasticamente a economia, levou o Parlamento iraniano a aprovar neste domingo (5) um projeto de lei para a remoção de quatro zeros da moeda. Teerã também corta a cooperação com AIEA.

A decisão de mudar a moeda ocorre uma semana após o restabelecimento das sanções da ONU, que haviam sido suspensas há dez anos. Dados do mercado negro mostram a extensão da crise cambial. No domingo, um dólar estava sendo negociado a cerca de 1.115.000 riais, um aumento dramático em relação aos 920.000 riais observados no início de agosto, quando o projeto de reforma foi apresentado pela primeira vez.

O objetivo da reforma é simplificar as transações, estabelecendo que 10.000 riais atuais equivalerão a um novo rial. Embora a medida tenha sido aprovada pelos legisladores, ela ainda exige a aprovação do Conselho de Guardiães (órgão encarregado da fiscalização das leis) e a assinatura do presidente Massoud Pezeshkian para formalmente entrar em vigor. O texto prevê um período de transição máxima de três anos, durante o qual as duas versões do rial circulariam simultaneamente.