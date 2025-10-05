Israel e Hamas negociam no Cairo sob mediação egípcia e pressão do plano de paz de Trump

Em Jerusalém, Netanyahu anunciou no sábado que pediu à sua equipe de negociadores que fosse ao Egito ? país mediador nesse processo ? para "finalizar os detalhes técnicos".

O canal Al-Qahera News, ligado aos serviços de inteligência egípcios, informou que Hamas e Israel realizarão negociações indiretas no domingo e na segunda-feira no Cairo, com o objetivo de libertar os reféns e prisioneiros que cada lado mantém.

Donald Trump advertiu que não "toleraria qualquer atraso" na implementação de seu plano, que prevê um cessar-fogo, a libertação dos reféns em até 72 horas, a retirada gradual do exército israelense de Gaza, o desarmamento do Hamas e o exílio de seus combatentes.

Ele também afirmou que Israel aceitou uma primeira "linha de retirada" entre 1,5 e 3,5 km dentro das fronteiras do território palestino, e que um cessar-fogo anterior à troca de prisioneiros "entrará imediatamente em vigor" assim que o Hamas o aceitar.

Em discurso televisionado, Netanyahu disse no sábado esperar que todos os reféns mantidos na Faixa de Gaza sejam trazidos de volta para casa "nos próximos dias".

Hamas concorda com plano, mas ataques continuam

Na noite de sexta-feira, o Hamas declarou estar pronto para negociações imediatas visando à libertação dos reféns e ao fim da guerra, dentro do plano proposto. O presidente americano então pediu a Israel que "pare imediatamente os bombardeios em Gaza, para que possamos retirar os reféns de forma rápida e segura".