Papa Leão XIV celebra avanços pela paz em Gaza, mas bombardeios israelenses continuam

Este avanço mencionado pelo papa ocorre após o Hamas anunciar disposição para libertar os reféns mantidos no território palestino, como parte da proposta de trégua apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "O Hamas está muito interessado em chegar a um acordo para pôr fim à guerra e iniciar imediatamente o processo de troca de prisioneiros", declarou um membro do alto escalão do movimento islamista, que governa Gaza desde 2007.

O Egito confirmou que recebeu uma delegação do Hamas para as negociações. Fontes egípcias ligadas ao governo relataram que as partes envolvidas realizam conversas indiretas neste domingo e continuarão na segunda-feira (6).

Trump enviou ao Egito seu genro, Jared Kushner, e seu enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff. No sábado (4), o presidente americano advertiu o Hamas que não "tolera qualquer atraso" na aplicação de seu plano.

Hamas quer troca de prisioneiros "imediatamente"

Uma porta-voz do gabinete do primeiro-ministro israelense declarou neste domingo que os negociadores israelenses partirão para o Egito ainda esta noite para discutir na segunda-feira com o Hamas "a libertação dos reféns" israelenses. "A equipe partirá esta noite com o programa de iniciar as negociações amanhã", disse Shosh Badrosian durante uma coletiva de imprensa sobre os desdobramentos da situação em Gaza, acrescentando que se tratará de "negociações técnicas".

O Hamas, por sua vez, declarou neste domingo que deseja alcançar um acordo e iniciar uma troca de prisioneiros "imediatamente", antes da rodada de negociações no Egito entre o movimento islamista e Israel sobre o plano de Donald Trump para encerrar a guerra em Gaza, que já dura quase dois anos.