Rússia intensifica ataques contra infraestrutura de gás e energia na Ucrânia e expõe população ao frio

A Rússia continua sua campanha de bombardeios em larga escala contra a Ucrânia. Na madrugada de 4 para 5 de outubro, pelo menos 500 drones e 52 mísseis voltaram a atingir o oeste do país, com foco especial em infraestruturas essenciais. As autoridades ucranianas acusam Moscou de tentar privar a população de gás, eletricidade e sistemas de aquecimento ? uma situação alarmante diante da proximidade do inverno.

Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI na Ucrânia, com agências

Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o Exército russo visou o país com mais de 50 mísseis e cerca de 500 drones de combate. "Os russos, mais uma vez, atacaram nossas infraestruturas", declarou Zelensky, que voltou a pedir aos países ocidentais o envio de sistemas de defesa antiaérea para Kiev.