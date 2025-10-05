Seleção Brasileira enfrenta Coreia do Sul e Japão em amistosos de preparação para a Copa de 2026

"Privilegiamos os jogadores europeus porque têm que viajar menos do que os jogadores aqui no Brasil e também por causa do problema de fuso horário."

A lista também foi afetada por lesões de vários jogadores, como o capitão Marquinhos. A braçadeira para os jogos ainda não tem dono, mas Ancelotti defendeu que seja atribuída a Casemiro.

Quatro meses após confirmar a classificação para a Copa do Mundo de 2026, terminando em quinto lugar na tabela, a comissão técnica tem a oportunidade de testar mais jogadores.

Ancelotti também deixou claro que a lista para os jogos contra sul-coreanos e japoneses não é definitiva. As oportunidades estão abertas. Com menos de um ano de preparação até a Copa, o treinador justificou a escolha de novos nomes, como os meio-campistas André e João Gomes, do inglês Wolverhampton.

"João Gomes é um dos jogadores que ainda não conheço pessoalmente, assim como o André. Nesta posição, temos muitas opções para a Copa do Mundo, por isso quero conhecer esses dois jogadores, que estão muito bem na Premier League."

A volta de Rodrygo, com quem conviveu no Real Madrid, foi justificada pela atual fase do atacante: "Rodrygo está muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entrou no time foi bem. Tem boa condição física, como todos os jogadores brasileiros. Está muito motivado para estar aqui."