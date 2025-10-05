Tufão Matmo atinge o sul da China e centenas de milhares de pessoas são forçadas a deixar suas casas

O tufão Matmo chegou com força à costa do sul da China neste domingo (5), provocando o deslocamento de centenas de milhares de pessoas e a paralisação de atividades em diversas cidades costeiras. A tempestade trouxe ventos superiores a 150 km/h e ameaça causar inundações graves em áreas vulneráveis.

Segundo a emissora estatal CCTV, o centro do tufão tocou terra na cidade de Zhanjiang às 14h50 no horário local (3h50 em Brasília). A chegada do fenômeno já era esperada pelas autoridades meteorológicas, que elevaram sua intensidade ao nível "poderoso" na manhã de domingo, segundo informou o Centro Meteorológico Nacional da China (NMC).

Como medida de precaução antes da chegada do tufão, mais de 197 mil pessoas foram retiradas de suas casas na ilha de Hainan e outras 150 mil na província de Guangdong, de acordo com a agência oficial de notícias Xinhua.