Bashar al-Assad foi hospitalizado em Moscou após envenenamento, diz ONG síria

A ONG indica que Bashar al-Assad teria passado nove dias recebendo tratamento em um centro descrito como "extremamente reservado" e acessível apenas a membros do governo, das forças armadas ou da segurança da Rússia. Segundo a OSDH, apenas o irmão do ex-presidente sírio, Maher al-Assad, era autorizado a visitá-lo durante sua hospitalização, assim como o ex-secretário de assuntos presidenciais, Mansour Azzam.

Pouco mais de uma semana após o envenenamento, o ex-presidente sírio recebeu alta. Embora siga em observação, seu estado de saúde atualmente é descrito como "estável".

Ataque teria ocorrido na residência de Assad

O envenenamento teria ocorrido dentro do complexo residencial onde vive exilado Assad. O local é fortemente protegido pelas autoridades russas e a segurança foi reforçada após o incidente.

O relatório da OSDH indica que o ataque foi planejado por um ex-oficial sírio. A ONG acredita que a tentativa de assassinato pode ter sido orquestrada para desacreditar o Kremlin. Nem as autoridades russas nem a mídia russa comentaram o incidente.

Esta não foi a primeira vez que Bashar al-Assad, que permaneceu no poder por mais de 24 anos, foi vítima de uma tentativa de envenenamento. Em janeiro passado, o tabloide britânico The Sun divulgou uma "tentativa de assassinato" que o teria deixado "com dificuldades para respirar". No entanto, essa informação nunca foi confirmada.