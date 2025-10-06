Delegações de Israel e do Hamas iniciam negociações indiretas no Egito sobre guerra em Gaza

Segundo uma fonte próxima ao movimento armado, representantes do grupo previam primeiro se encontrar com mediadores do Catar e do Egito, antes do início das negociações oficiais.

Enquanto as negociações acontecem, Israel continua sua ofensiva na Faixa de Gaza. Nas últimas 24 horas, 63 pessoas morreram, de acordo com autoridades locais, o que aumenta a pressão internacional por um cessar-fogo e dificulta o avanço das conversas.

Troca de reféns e retirada gradual de tropas

As reuniões em Sharm el-Sheikh, no leste do Egito, marcam o início da primeira fase do plano apresentado pelo governo de Donald Trump para tentar encerrar o conflito. O foco inicial é a libertação dos 47 reféns israelenses que permanecem sob poder do Hamas, em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores egípcio, o tratado de 20 pontos elaborado pelos Estados Unidos em conjunto com o governo israelense prevê que o Hamas liberte todos os reféns em até 72 horas e entregue o controle político de Gaza a uma autoridade transnacional liderada por Washington. Em contrapartida, Israel iniciaria uma retirada gradual de suas tropas e libertaria mais de mil prisioneiros palestinos. No domingo (5), o movimento palestino se disse favorável à libertação dos reféns vivos de uma só vez.

O plano também prevê o envio imediato de ajuda humanitária e fundos para a reconstrução de Gaza, onde 91% da população vive em situação de insegurança alimentar grave. Trump chegou a divulgar nas redes sociais um mapa detalhando a linha inicial da retirada das forças israelenses ? entre dois e quatro quilômetros dentro do enclave ? e afirmou que, se o Hamas aceitasse os termos, o cessar-fogo começaria "imediatamente". Apesar disso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já declarou que, mesmo com um acordo, Israel manterá presença militar em boa parte do território, o que pode atrasar a implementação do plano.