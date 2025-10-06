Em conversa com Trump, Lula solicita fim de sobretaxas de 50% sobre exportações brasileiras

No dia seguinte ao breve encontro na ONU, Lula demonstrou otimismo quanto à abertura de um canal de diálogo com os Estados Unidos. "Quando essa reunião acontecer, acredito que tudo será resolvido, e Brasil e Estados Unidos voltarão a viver em harmonia", afirmou.

Brasília espera ampliar a lista de produtos brasileiros isentos da sobretaxa, como já ocorre com o suco de laranja e aeronaves. A medida afeta setores estratégicos da economia nacional e levanta preocupações sobre o respeito à soberania brasileira - ponto que Lula fez questão de enfatizar durante a conversa.

Lula também lembrou que o Brasil é um dos três países do G20 com os quais os EUA mantêm superávit na balança comercial de bens e serviços.

Reaproximação?

Segundo o Planalto, ficou acertado que haverá um encontro presencial entre os dois presidentes em breve. Uma das possibilidades cogitadas é que a reunião ocorra durante a Cúpula da ASEAN, na Malásia, no fim de outubro. Para facilitar o diálogo, Lula e Trump trocaram números de telefone e estabeleceram uma linha direta de comunicação.

As tarifas sobre importações brasileiras adotadas pelo governo norte-americano foram uma resposta à suposta perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump. Entre os produtos afetados estão carne, café e castanhas, outros itens em que o Brasil é líder global de exportação. Em resposta, o governo brasileiro lançou um plano de socorro que inclui linhas de crédito aos setores atingidos, adiamento na cobrança de tributos e flexibilização nas regras de compras públicas.