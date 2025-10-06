EUA: Suprema Corte inicia sessão sob pressão da ofensiva de Trump contra independência do Judiciário

Segundo o professor de Direito Samuel Bray, da Universidade de Chicago, dois conflitos marcam esta sessão: um entre a Suprema Corte e Donald Trump, que vem acumulando vitórias judiciais; e outro entre a Corte e os tribunais inferiores, com tensões e decisões suspensas ou anuladas.

Tratamento preferencial

Desde o retorno de Trump à presidência em janeiro, sua administração apresentou cerca de 20 recursos urgentes à Suprema Corte - um recorde - e obteve êxito em 70% dos casos. A Corte suspendeu decisões que limitavam expulsões de imigrantes, demissões de servidores, cortes de financiamento público e exclusão de pessoas transgênero do Exército.

Cecillia Wang, diretora jurídica da ACLU, criticou a Corte por favorecer o Executivo com base apenas no desejo de aplicar políticas imediatamente, o que ela considera uma "deriva preocupante".

Os três juízes progressistas também acusam a maioria conservadora de dar tratamento privilegiado ao governo. A juíza Sonia Sotomayor escreveu que "os demais requerentes devem seguir as regras, mas esta administração tem a Suprema Corte nos seus contatos favoritos".

Decisões pouco claras

As tensões também se manifestam entre a Corte e os juízes de primeira instância. Neil Gorsuch, juiz conservador, repreendeu magistrados por ignorarem as diretrizes da Suprema Corte, afirmando que até decisões urgentes criam jurisprudência.