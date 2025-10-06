Flotilha de Gaza: ativistas suíços deportados por Israel afirmam terem sido torturados

O governo israelense indicou que "mais 171 provocadores", incluindo Greta Thunberg, foram deportados para a Grécia e a Eslováquia. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, os militantes expulsos são originários de 18 países europeus e dos Estados Unidos. Os ativistas brasileiros não foram citados.

Na rede social X, a chancelaria israelense divulgou imagens da ambientalista sueca com duas mulheres caminhando no aeroporto Ramon, no sul de Israel. As três foram fotografadas com as típicas roupas cinzas usadas por detentos nas prisões israelenses.

Brasileiros seguem detidos

Representantes do Ministério das Relações Exteriores do Brasil em Tel Aviv fizeram uma nova visita, nesta segunda-feira, aos brasileiros que fazem parte do grupo interceptado pelo governo de Israel, na semana passada. Segundo informações obtidas pelo canal GloboNews e o site G1, os cidadãos permanecem no centro de detenção em Ketziot.

Até o momento, nenhuma informação sobre o encontro com os militantes brasileiros foi divulgada pelas fontes diplomáticas. Também não há notícias sobre o estado de saúde dos quatro militantes que realizam uma greve de fome desde sábado (4), entre eles, Thiago Ávila, que também deixou de beber água desde domingo (5).

Na última visita realizada ao grupo, na sexta-feira (3), representantes da embaixada do Brasil em Tel Aviv indicaram que os cidadãos estavam em boas condições físicas de saúde e não apresentavam problemas físicos.