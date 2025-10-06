Gisèle Pelicot volta a enfrentar no tribunal um dos acusados no caso dos estupros coletivos de Mazan

O julgamento do recurso de um dos acusados no processo dos estupros coletivos de Mazan começa nesta segunda-feira (6), em Nîmes, no sul da França. O caso continua gerando grande atenção da mídia e mobilizações feministas em apoio à vítima, Gisèle Pelicot.

Um ano após a repercussão mundial do caso dos estupros coletivos de Mazan, Pelicot retorna aos tribunais, mas desta vez enfrentará apenas um dos 51 acusados. Inicialmente, entre os 51 condenados em dezembro de 2024, 16 homens recorreram da sentença. No entanto, apenas um manteve o recurso, alegando ser inocente: Husamettin Dogan, de 44 anos. O operário da construção civil comparecerá em liberdade. Em primeira instância, ele foi condenado a nove anos de prisão pelo tribunal criminal de Vaucluse, mas permaneceu em liberdade por motivos de saúde, conforme lembra a imprensa francesa.

A defesa de Dogan pretende repetir a estratégia usada no julgamento anterior, alegando que ele foi manipulado por Dominique Pelicot, ex-marido de Gisèle, informa Libération. A francesa, hoje com 72 anos, foi casada por 50 anos com Dominique. Durante uma década, ela foi drogada com ansiolíticos por ele e posteriormente estuprada por ele e por dezenas de homens recrutados pela internet. Os estupros ocorreram principalmente na casa do casal, em Mazan, no sudeste da França.