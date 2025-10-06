Macron pede prazo de 48 horas para tentar evitar nova dissolução da Assembleia

Algumas horas após o primeiro-ministro Sébastien Lecornu apresentar sua demissão do cargo, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu que ele continue à frente dos assuntos administrativos e conduza negociações até quarta-feira (8) para tentar formar "uma nova base de apoio político". Lecornu, de 39 anos, tornou-se o chefe de governo mais efêmero da história recente da França, ficando apenas 27 dias no cargo - e o sétimo premiê nomeado por Macron desde sua chegada ao Palácio do Eliseu, em 2017.

Desde junho de 2024, quando Macron dissolveu a Assembleia Nacional - equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil - e convocou novas eleições legislativas, o país ingressou em uma fase de forte instabilidade política. O partido do presidente e seus aliados de centro-direita perderam a maioria no plenário e passaram a depender de alianças para governar. No entanto, nenhum dos governos formados desde então conseguiu reunir uma maioria suficiente e estável para governar.

Nesta segunda-feira (6), Macron afirmou estar disposto a "assumir suas responsabilidades". Ele aceitou a demissão de Lecornu, mas pediu a ele que permaneça no cargo até que uma última rodada de negociações com a oposição seja esgotada.