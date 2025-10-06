Macron sob pressão: primeiro-ministro pede demissão e agrava crise política na França

O primeiro-ministro Sébastien Lecornu apresentou a sua demissão ao presidente Emmanuel Macron nesta segunda-feira (6), que aceitou a aceitou, ampliando o impasse político no país. A renúncia foi anunciada pelo Palácio do Eliseu em comunicado, marcando o fim abrupto de um governo que havia sido parcialmente revelado na noite de domingo. A Bolsa de Valores de Paris registrou queda de 2% nos primeiros minutos do pregão.

Nomeado em 9 de setembro, Lecornu estava sob intenso fogo cruzado de críticas por parte da oposição e da direita após ter divulgado a composição de seu gabinete. Este seria o terceiro governo em apenas um ano. O primeiro-ministro havia planejado se pronunciar sobre as diretrizes de seu mandato na Assembleia Nacional na terça-feira (7), mas apresentou a sua demissão antes disso, poucas horas antes de participar do primeiro Conselho de Ministros presidido por Macron no Eliseu.

A demissão de Lecornu coloca em xeque a capacidade de Macron de formar um novo governo estável no país. Esta situação vem se repetindo desde as eleições parlamentares de junho de 2024, quando o bloco de centro que apoiava Macron perdeu a maioria na Casa. O plenário da Assembleia dos deputados se fragmentou em três blocos polarizados, que não conseguem chegar a um compromisso sobre um projeto comum de governo.