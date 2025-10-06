Nobel de Medicina vai para trio que pesquisa sobre como o corpo controla sistema imunológico

O Prêmio Nobel de Medicina de 2025 foi concedido nesta segunda-feira (6) a um trio de cientistas dos EUA e do Japão, por suas pesquisas sobre como o corpo controla o sistema imunológico, especialmente na identificação dos "guardiões do sistema imunológico".

A cientista americana Mary E. Brunkow ? 14ª mulher laureada com o Nobel de Medicina ? e os pesquisadores Fred Ramsdell (EUA) e Shimon Sakaguchi (Japão) foram reconhecidos por suas "descobertas sobre a tolerância imunológica periférica", segundo o comitê Nobel.

O prêmio deste ano destaca "como controlamos nosso sistema imunológico para combater todos os micróbios imagináveis sem causar doenças autoimunes", explicou Marie Wahren-Herlenius, professora do Instituto Karolinska. O comitê reforça que o sistema imunológico precisa ser regulado para não atacar os próprios órgãos.