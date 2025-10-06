Rússia é alvo de um dos maiores ataques ucranianos desde o início da guerra

O Ministério da Defesa russo informou nesta segunda-feira (6) ter derrubado 251 drones ucranianos na última a noite. Segundo Moscou, este foi um dos maiores ataques da Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Duas pessoas morreram na região russa de Belgorod, a 30 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

"Na noite passada, sistemas de alerta de defesa aérea interceptaram e destruíram 251 veículos aéreos não tripulados ucranianos", informou o Ministério da Defesa da Rússia no Telegram. De acordo com a publicação, as forças russas derrubaram 40 drones sobre a Crimeia - península anexada por Moscou em 2014 -, 62 sobre o mar Negro e cinco sobre o mar de Azov.

Em Tuapse, um balneário russo às margens do mar Negro, drones atingiram uma refinaria de petróleo, causando um incêndio que feriu duas pessoas, informaram as autoridades locais. Na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, 5.400 pessoas permanecem sem energia após ataques com mísseis e drones no domingo (5) e durante a madrugada, informou o governador regional, Vyacheslav Gladkov, no Telegram.