Alckmin vai liderar missão à Índia para abertura de mercados de remédios e combustível para aviação

Em 2014, o comércio bilateral bateu os US$ 11,5 bilhões. No ano passado, uma década depois, ainda não chegava a US$ 12 bilhões.

Esta é a quarta missão comercial comandada por Alckmin, depois de China, Arábia Saudita e México, antes de uma visita de Estado do presidente Lula.

Leia os destaques da entrevista:

RFI: Bom dia, presidente, o senhor acha que o contexto geopolítico e o fato de Brasil e Índia terem recebido as tarifas mais altas aplicadas pelos EUA, de 50%, aproximam os dois países? De que forma?

Geraldo Alckmin: Eu estou indo à Índia com o espírito de abrir mercado e aumentar o comércio. Nós podemos ter muita complementariedade econômica, investimentos recíprocos. A Índia é o país mais populoso do mundo, uma grande economia, das maiores economias do mundo. O Brasil é a maior economia da América Latina. Este ano, de janeiro a maio, nossas exportações para a Índia cresceram quase 15%, e as importações, mais de 31%. Então nós temos aí um comércio exterior em forte crescimento e vamos também preparar a viagem do presidente Lula à Índia, prevista para fevereiro do ano que vem.

RFI: Há apenas 450 linhas tarifárias de lado a lado, o que é considerado muito pouco para dois países do tamanho de Brasil e Índia. Onde há chances de aumento do comércio? Em medicamentos, eles são grandes produtores de genéricos, etanol, o programa da Índia tem crescido, assim como a mistura na gasolina, e petróleo. Por que eles importam muito da Rússia e somente 1% do Brasil?