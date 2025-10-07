Após seis dias de prisão em Israel, brasileiros da Flotilha Global Sumud são libertados

O governo brasileiro anunciou nesta terça-feira (7) a libertação de 13 cidadãos, incluindo a deputada Luizianne Lins (PT-CE), que integravam a flotilha de ajuda para Gaza detida pelas autoridades israelenses. A parlamentar divulgou uma foto do grupo nas redes sociais celebrando a libertação.

Na semana passada, Israel interceptou em águas internacionais uma flotilha de 45 embarcações que zarpou da Espanha com o objetivo de romper o bloqueio israelense para entregar ajuda a Gaza, onde a ONU declarou estado de fome extrema após dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista armado Hamas. Segundo as autoridades israelenses, mais de 470 pessoas que participavam na flotilha Global Sumud foram detidas, entre elas um grupo de 13 brasileiros.

O Ministério de Relações Exteriores do Brasil declarou em comunicado nesta terça que, "após negociações conduzidas pelo governo", os brasileiros que estavam nos barcos "foram conduzidos até a fronteira com a Jordânia e libertados". O grupo incluía a deputada Luizianne Lins, do Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.