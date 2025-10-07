Calor resulta em queda de 16% na média de produção de vinho nos últimos cinco anos na França

Segundo a nota do Ministério da Agricultura da França, o calor e a seca neste período reduziram o potencial de produção, acelerando o amadurecimento das uvas e retardando seu crescimento. "O resultado foram bagas menores e com menos suco, que as chuvas do final de setembro não conseguiram compensar", reitera o comunicado.

Além disso, diante de uma nova crise no setor, provocada especialmente pela queda no consumo, o Estado financiou campanhas de desenraizamento de videiras em várias regiões, o que também influenciou a redução das colheitas. No sudoeste, na região de Bordeaux, a área cultivada passou de 103.000 hectares em 2023 para 85.000 hectares em 2025.

2025: ano "decepcionante" para o vinho francês

"Foi decepcionante. Esperávamos um ano normal, e então a onda de calor atingiu a produção, literalmente queimando-a, e as uvas perderam volume", diz à AFP Dominique Furlan, vinicultor de Entre-Deux-Mers (Gironde). "Quanto mais avançávamos na colheita, mais percebíamos que a produção havia diminuído", acrescentou, enfatizando, por outro lado, a "boa qualidade" da safra.

A paisagem é diferente para cada região. Em Bordeaux, no sudoeste, as chuvas do início de setembro não compensaram as perdas. A produção está agora ligeiramente abaixo da registrada no ano passado e 17% inferior à média dos últimos cinco anos.

"Tivemos um verão muito seco, que produziu frutas muito pequenas e muito concentradas", disse Christophe Chateau, diretor de comunicação do Conselho Interprofissional de Vinhos de Bordeaux, à AFP. "Os volumes anunciados combinam dois fenômenos: uma colheita baixa, com 10.000 hectares a menos cultivados do que no ano passado, e baixos rendimentos devido à seca", destaca.