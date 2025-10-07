Desabamento de prédio deixa quatro desaparecidos e cerca de 10 feridos em Madri

O desabamento parcial de um prédio em obras no centro turístico de Madri deixou pelo menos quatro desaparecidos e cerca de 10 feridos nesta terça-feira (7). O edifício de seis andares não era habitado e estava sendo reformado para a construção de um hotel quatro estrelas.

O incidente foi registrado na rua Hileras, perto da Plaza Mayor, no centro turístico da capital espanhola, um pouco antes das 13h30 pelo horário local (8h30 em Brasília). Segundo o secretário de Segurança Pública da região de Madri, Martín Aguirre, a laje do edifício desabou, provocando o colapso parcial dos andares até o subsolo.

"Neste momento, há quatro pessoas desaparecidas", reiterou Aguirre. Segundo a imprensa espanhola, trata-se de três homens e uma mulher que trabalhavam nas obras e cujas identidades não foram reveladas. Aguirre também indicou que há poucos casos graves entre os feridos, entre eles, pessoas com "fraturas" que foram levadas a hospitais da capital espanhola.