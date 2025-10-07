Dois anos após o ataque do Hamas, Israel vive entre traumatismo e expectativa pelo fim da guerra

Neste ano, o 7 de Outubro coincide com o feriado de Sucót, a Festa dos Tabernáculos. Durante essa semana, os judeus constroem cabanas ao ar livre, chmadas de "sucot", que simbolizam a fragilidade do povo de Israel durante os 40 anos de travessia pelo deserto após a saída do Egito, por volta de 1300 a.C.

Em Re'im, local do festival de música Tribe of Nova, onde 380 pessoas foram assassinadas pelo Hamas, será erguida uma dessas cabanas. Ali, os familiares das vítimas compartilharão as histórias de seus entes queridos.

À noite, a cerimônia central ocorrerá no Parque HaYarkon, em Tel Aviv, reunindo os familiares dos reféns e cerca de 25 mil pessoas que esgotaram os ingressos disponíveis. Grandes nomes da música israelense se apresentarão em um palco que não será de celebração, mas de lembrança e esperança pela libertação dos reféns e pelo fim da guerra.

Sobreviventes e reconstrução

A RFI conversou com Pérola Gaz, brasileira de 70 anos que vive em Israel desde 1987 e morava no kibutz Be'eri. No dia 7 de Outubro de 2023, ela acordou com o som das sirenes, acionadas devido aos ataques com foguetes do Hamas. Na noite anterior, duas de suas netas haviam dormido em sua casa, algo comum na rotina da família, já que seus dois filhos e sete netos também residem em Be'eri.

Com as sirenes soando, Pérola levou as meninas ? então com seis e dez anos ? para o quarto protegido, um cômodo com paredes de concreto e porta de ferro. Ela acreditava que a situação se normalizaria em breve, como já ocorrera em outras ocasiões. Mas desta vez, não foi assim.