Dois brasileiros são selecionados para desenvolver longas em programas ligados ao Festival de Cannes

A 50ª edição acontece de 1º de outubro de 2025 a 15 de fevereiro de 2026. Laís já está em Paris desde a semana passada, ao lado de Federico Luis (Argentina), Alica Bednáriková (Eslováquia), Maksym Nakonechnyi (Ucrânia), Baran Sarmad (Irã) e Dian Weys (África do Sul).

Experiência especial

Laís contou à RFI que não conhecia Paris e que, apesar do pouco tempo na cidade, a experiência já está sendo muito especial. "Estou convivendo com diretores e roteiristas de países muito diferentes. Há uma troca muito rica entre nós. Não conhecia a cidade e está sendo uma grande experiência também poder viver nesse lugar tão vibrante", afirma.

Ela destaca algumas vantagens do programa, como o contato com profissionais, produtores e festivais de cinema, além da visibilidade que os projetos selecionados ganham. "Acredito que essa experiência será significativa para minha carreira e muito especial para Infantaria, porque a residência abre muitas portas", antecipa.

Laís também ressalta que sua seleção para a Residência é um reflexo das políticas públicas de incentivo ao cinema. Ela lembra que Infantaria é um projeto que teve início em Alagoas, estado que historicamente teve pouco apoio na área cultural. "Agora esse investimento tem crescido, tem sido um pouco mais contínuo, embora ainda insuficiente. E isso é resultado de um esforço coletivo", acredita.

No primeiro semestre, o brasileiro Rodrigo Ribeyro também integrou o grupo de seis cineastas escolhidos para participar da residência com Muganga, seu primeiro longa-metragem. O programa já acolheu cineastas hoje amplamente reconhecidos, como Lucrecia Martel, Nadav Lapid, Lukas Dhont e Carla Simón, e representa um passo importante na continuidade da carreira cinematográfica.