Milei rock n' roll: Presidente argentino faz show para lançar livro em meio à crise

Vestido de preto e com imagens de bombardeios projetadas no palco, o presidente argentino cantou músicas de rock e uma canção folclórica judaica para apresentar seu livro sobre o "milagre" argentino, enquanto espera um resgate financeiro dos Estados Unidos.

O livro, com 573 páginas, é uma compilação de discursos e publicações, a maioria do ano passado. A obra é lançada no pior momento dos quase dois anos de mandato do presidente ultraliberal. Com o comício de lançamento, Milei parece tentar reviver os tempos de sua campanha presidencial de 2023, quando cultivava a imagem de economista e estrela do rock.

Com voz estridente, rouca e gutural, iniciou a apresentação com "Panic Show", do grupo La Renga, e "Demoliendo Hoteles", de Charly García, antes de apresentar seu grupo, chamado Banda Presidencial. Após cantar cerca de dez músicas, repudiou um ataque antissemita recente contra uma mulher e seu filho em Buenos Aires.

"Não vamos permitir essa xenofobia que a esquerda está tentando instalar", declarou, e entoou a canção folclórica "Hava Nagila", acompanhada timidamente pelo público. Em seguida, incentivou os presentes a cantarem "Cristina Tobillera", em referência à prisão domiciliar da ex-presidente Cristina Kirchner, sua principal adversária de centro-esquerda, condenada por corrupção.

Os quase 15 mil participantes do evento aplaudiram quando foram projetadas imagens do presidente americano, Donald Trump, e do ativista de extrema direita Charlie Kirk, assassinado no mês passado nos Estados Unidos.

Turbulências políticas e financeiras

O governo argentino enfrenta turbulências políticas e econômicas. Na semana passada, o Congresso rejeitou dois vetos presidenciais a leis de financiamento de universidades e da saúde pediátrica. A derrota ocorre em meio a acusações de corrupção e após um importante revés eleitoral na esfera provincial, no início de setembro.