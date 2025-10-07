Hamas considera positivas as discussões com Israel; Trump afirma que acordo de paz para Gaza está próximo

As negociações, iniciadas na segunda-feira (6) em Sharm el-Sheikh, no Egito, têm como objetivo encerrar o conflito em Gaza. Segundo duas fontes palestinas próximas à equipe de negociação do Hamas, ouvidas pela AFP, os primeiros encontros foram considerados produtivos e devem continuar nesta terça-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pressionado tanto o Hamas quanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Em 29 de setembro, o republicano apresentou um plano para pôr fim à guerra, que inclui a libertação dos reféns, a retirada gradual das tropas israelenses, o desarmamento do Hamas e a criação de uma governança internacional para Gaza.

O foco das negociações é estabelecer as bases para a primeira etapa do plano: um cessar-fogo e a libertação dos 48 reféns israelenses mantidos em Gaza, em troca da soltura de centenas de prisioneiros palestinos detidos por Israel.

"Estamos muito, muito próximos de um acordo. Vejo muitos sinais de boa vontade", declarou Trump na noite de segunda-feira, em entrevista à emissora Newsmax.

ONU pede fim das hostilidades e libertação dos reféns

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira o fim imediato das hostilidades em Gaza, em Israel e em toda a região, além da libertação urgente dos reféns mantidos pelo Hamas. A declaração foi feita por ocasião do segundo aniversário do ataque de 7 de Outubro de 2023.