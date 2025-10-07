Macron recebe líderes do Senado e da Assembleia Nacional e alimenta rumores de uma nova dissolução

"Um perfume de dissolução paira sobre a Assembleia Nacional", ironiza a agência de notícias AFP. Os rumores também mobilizam os políticos. Em entrevista ao canal BFM TV, a porta-voz do governo Aurore Bergé, do partido macronista Renascimento, rejeitou a possibilidade, afirmando que "ninguém deseja" novas eleições legislativas, "com exceção dos partidos França Insubmissa [esquerda radical] e Reunião Nacional [extrema direita]".

No entanto, entre os próprios aliados do presidente, a situação se mostra insustentável. Primeiro-ministro durante o primeiro mandato de Macron, Édouard Philippe sugeriu nesta manhã uma eleição presidencial antecipada, o que exigiria a renúncia do chefe de Estado. Segundo o ex-premiê, essa é a melhor forma de "sair de forma ordenada e digna de uma crise política que prejudica o país".

Últimas articulações

Antes de Macron, o primeiro-ministro demissionário também se reuniu nesta terça-feira com os presidentes das duas câmaras do Parlamento francês, e com os líderes dos partidos centristas, aliados do governo. Já o líder dos deputados republicanos (LR, direita), Laurent Wauquiez, e o presidente do partido, Bruno Retailleau, foram recebidos separadamente pelo premiê durante a tarde.

No campo da esquerda, o Partido Socialista confirmou presença na sede do governo na manhã de quarta-feira (8). Os Ecologistas informaram que se reunirão com Lecornu amanhã para pedir um governo de "coabitação" com um "primeiro-ministro de esquerda".

Até o momento, dois partidos estão irredutíveis às negociações: o Reunião Nacional e o França Insubmissa, que recusaram o convite para se encontrar com o premiê demissionário. Para a líder da extrema direita, Marine Le Pen, a dissolução da Assembleia Nacional é "absolutamente incontornável". Já o chefe da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, diz que o principal objetivo de sua legenda é "a saída" do presidente.