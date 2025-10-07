Prêmio Nobel de Física reconhece trio por descoberta do tunelamento quântico

O Prêmio Nobel de Física de 2025 foi concedido nesta terça-feira (7) a John Clarke, do Reino Unido, John M. Martinis, dos Estados Unidos, e Michel H. Devoret, da França, por suas contribuições à mecânica quântica.

O trio foi premiado "pela descoberta do efeito túnel macroscópico da mecânica quântica e da quantização de energia em um circuito elétrico", informou o Comitê Nobel.

Os pesquisadores realizaram uma série de experimentos que demonstram que "as propriedades estranhas do mundo quântico" podem ser observadas em sistemas grandes o suficiente para serem segurados na mão. Uma das principais questões da física é determinar o tamanho máximo de um sistema capaz de exibir efeitos da mecânica quântica.