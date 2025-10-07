Quais os efeitos cerebrais do consumo excessivo do açúcar de alimentos ultraprocessados?

Xavier Fieramonti concentra seus estudos na frutose, um açúcar naturalmente presente nas frutas, que contêm fibras, vitaminas e têm efeito benéfico para o organismo. O problema é que a frutose está cada vez mais presente de forma isolada em alimentos ultraprocessados, tanto doces quanto salgados.

"A frutose, como já foi demonstrado nos últimos anos, induz transtornos metabólicos, como o diabetes. Quando consumimos esse tipo de açúcar, o fígado não sabe muito bem como utilizá-lo. Nenhuma célula do corpo sabe metabolizá-lo para convertê-lo em energia", explica.

No fígado, esse açúcar é convertido em gordura, o que pode levar à resistência à insulina e ao desenvolvimento do diabetes. Mas o que acontece no cérebro? "Há cada vez mais dados na literatura científica mostrando que, em excesso, o consumo de frutose em adultos afeta a saúde cerebral e induz distúrbios como transtornos de ansiedade, de memória e do comportamento alimentar."

Uma das dificuldades, segundo Xavier Fioramonti, é quantificar a frutose consumida no dia a dia. "Se você não lê atentamente a composição de todos os produtos ultraprocessados, é difícil estimar quanto está consumindo." De acordo com ele, estudos com humanos sugerem que o consumo acima de 50 gramas por dia pode induzir problemas metabólicos, mas medir esse consumo com precisão é praticamente impossível.

Para estudar os efeitos da frutose em laboratório, Xavier e sua equipe utilizam modelos animais, que são submetidos a uma dieta especial com alta concentração de nutrientes similares a um consumo excessivo nos humanos.

"Em seguida, testamos os comportamentos emocionais e a capacidade mnésica (aptidões relacionadas à memória) desses animais, observamos sinais de ansiedade e de problemas de memória. Nosso objetivo é entender os mecanismos celulares, observar o que foi alterado e compreender por que esse tipo de alimentação, com excesso desse açúcar específico, induz esses transtornos."