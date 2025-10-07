Rabino que sobreviveu ao ataque de 7 de outubro retorna ao kibutz Nirim e renova apelo pela paz

Segundo ele, a proximidade com a guerra é constante e perturbadora. "Estamos felizes por estar de volta, mas estar tão perto da guerra é muito difícil. Ouvimos as explosões dos bombardeios, e esses ruídos sempre nos remetem à manhã de 7 de outubro."

Naquele dia, Dabush passou quase 36 horas escondido em casa com sua família, enquanto combatentes do Hamas invadiam o kibutz, matando e sequestrando vizinhos. Após 681 dias longe de casa, ele recebeu autorização para retornar recentemente.

"Aqui, você não pode realmente se desconectar da guerra; é uma realidade muito próxima e terrível. É por isso que queremos o fim da guerra, o retorno dos reféns e também um governo diferente em Gaza para os palestinos, e um governo diferente aqui em Israel também."

Defesa da paz entre povos

Militante incansável pela paz, Dabush continua a defender o diálogo entre israelenses e palestinos, mesmo diante da dor e da pressão social por vingança. Engajado, ele participa de todas as manifestações pela paz. "A guerra é tão ruim para todos, e para meus filhos, para nossos filhos, para nossa nação e, claro, para os palestinos. E também para os meus valores judaicos."

Dabush reconhece os sentimentos contraditórios que o atravessam: "Em mim, existem todas as vozes israelenses, de vingança, de medo, de decepção, desespero e assim por diante. Mas devemos escolher de forma diferente. Em nossa Torá está escrito: se você tem a vida e a morte, escolha a vida."