Apesar do impasse político, economia francesa preserva fundamentos sólidos e segue resiliente

Enquanto não se sabe quem será o próximo primeiro-ministro ? ápice de uma crise política que se arrasta há mais de um ano ? muitos poderiam pensar que os fundamentos da economia estariam sendo fortemente abalados.

Porém, os números mostram que estrangeiros continuam a investir na França. O saldo da conta corrente ? a diferença entre o que o país vende e o que compra ? permanece equilibrado.

De acordo com o barômetro econômico EY de 2025, a França continua sendo o país mais atraente da Europa para investimentos estrangeiros. Alguns setores experimentam recuperação, como a aeronáutica, a produção agrícola e a produção industrial, que superaram o período pós-Covid.

A taxa de emprego na França atingiu o recorde de 69,6%.

Em outras palavras, a economia francesa está desacelerando, mas não entrando em colapso.

Para retomar o ritmo, os agentes econômicos aguardam a aprovação de um projeto de orçamento e o estabelecimento de diretrizes mais claras. Sem um governo estável, é impossível decidir sobre impostos, benefícios ou investimentos públicos.