Bruxelas propõe medidas para blindar agricultores europeus de acordo com o Mercosul

Na proposta, a Comissão promete monitorar sistematicamente as tendências do mercado em relação às importações de determinados produtos agrícolas como carne bovina, aves, arroz, mel, ovos, alho, etanol e açúcar. A União Europeia pode iniciar uma investigação caso sejam identificados três cenários:

As importações do Mercosul apresentem preços inferiores a 10% em relação aos concorrentes europeus;

Aumento de 10% nas importações de um produto do Mercosul em relação ao ano anterior;

Redução de 10% no preço de importação de um produto do Mercosul em relação ao ano anterior.

Se a investigação concluir que há prejuízo grave (ou ameaça de prejuízo) ao produtor europeu, a UE poderá retirar temporariamente as preferências tarifárias sobre os produtos identificados. O bloco também se compromete a agir rapidamente e concluir as investigações em até quatro meses, prazo significativamente menor que os 12 meses previstos originalmente no acordo.

As medidas provisórias de proteção serão aplicadas em até 21 dias nos casos mais urgentes.

A nova proposta ainda precisa passar pelo processo legislativo padrão com aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho, mas a Comissão espera que o trâmite ocorra rapidamente.

O acordo comercial com o Mercosul também está no processo de validação interna do bloco. A expectativa é que a parceria seja votada pelo Conselho na cúpula oficial do órgão, no próximo dia 23, em Bruxelas.