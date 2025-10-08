Comissão Europeia proíbe o uso do termo 'carne vegetariana'

Nos últimos anos, a venda de produtos vegetarianos semelhantes à carne tem crescido, impulsionada pela preocupação dos consumidores com uma alimentação mais saudável, pela proteção ao bem-estar animal e pela redução da pegada de carbono ? já que as explorações pecuárias são apontadas como grandes emissoras de CO?.

A proposta, que visa proibir rótulos como "bife de soja", tem dividido até mesmo a direita. O deputado alemão Peter Liese, por exemplo, considera "uma vergonha" que o Parlamento Europeu esteja dedicando tempo a "tais absurdos".

"Não devemos enganar os consumidores. Se uma embalagem diz 'hambúrguer vegetariano' ou 'linguiça vegetariana', todos podem decidir se querem ou não comprá-la", observou.

Os deputados verdes se revoltaram contra o projeto. A deputada holandesa Anna Strolenberg criticou o "lobby da carne" por "tentar enfraquecer seus concorrentes inovadores no setor alimentício".

Aos olhos da Indústria Pecuária e da Carne Francesa (Interbev), ao "se apropriarem de nomes de carne para fins de marketing", as alternativas à base de plantas "confundem os limites e enfraquecem o reconhecimento de um produto cru e 100% natural".

Nos últimos anos, tanto start-ups quanto empresas já estabelecidas no ramo agro-alimentar têm se beneficiado deste mercado em ascensão. O objetivo de grandes e pequenas empresas em todo o mundo é o mesmo: fazer uma verdadeira réplica da carne animal, mas com ingredientes exclusivamente vegetais.