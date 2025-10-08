Compras argentinas e sinalização de entendimento com EUA animam empresários no Brasil

"Parece pouco, mas é um crescimento importante porque nós pensávamos que chegaríamos ao fim do ano com queda nas exportações, após as tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos. Então, a situação melhorou", afirmou à RFI José Augusto de Castro, presidente-executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).

Essa nova expectativa não vem apenas do bom contato entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, mas especialmente do desempenho de três produtos, carne bovina, café e milho, e da relação com nossoss vizinhos argentinos.

"A Argentina tem vendido mais carne para o mercado internacional com vistas a atender à demanda dos Estados Unidos, e, por outro lado, tem comprado carne do Brasil para atender seu mercado interno", explicou Castro.

O representante do setor exportador lembra que essa triangulação pode sofrer alterações, uma vez que o ambiente de tarifas comerciais no mundo está muito volátil. Este clima de incertezas prejudica a agropecuária, que depende do crescimento dos animais para aumentar o rebanho e precisa definir com antecedência o quanto vai plantar.

Os olhos se voltam agora para os próximos passos da relação de Lula com Trump. Técnicos dos dois países correm para tentar alcançar consenso em torno de alguns produtos, para que o encontro tête-à-tête previsto para breve entre os dois líderes resulte em anúncios sólidos.

"Existe um trabalho dos dois lados e uma expectativa de que, quando eles se encontrarem pessoalmente, exista já uma pré-pauta com pontos de convergência, focando na área econômica e deixando em segundo plano questões políticas, como a interferência do governo dos Estados Unidos no judiciário brasileiro", afirmou à RFI o economista Gilberto Braga, professor do IBMEC.