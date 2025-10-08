Israel e Hamas trocam lista de reféns e prisioneiros; negociações pelo fim da guerra avançam no Egito

A população palestina aguarda a libertação de 250 prisioneiros políticos que cumprem pena de prisão perpétua. "Os mediadores estão fazendo grandes esforços para remover todos os obstáculos à implementação das diferentes etapas do cessar-fogo, e um espírito de otimismo prevalece entre todos os participantes", afirmou Nounou, por telefone, à agência AFP.

Uma das libertações mais aguardadas é a de Marwan Barghouti, 66 anos, considerado um símbolo da opressão israelense na Cisjordânia ocupada. Condenado em 2004 por ordenar ataques mortais durante a segunda Intifada, é chamado por muitos de "Mandela palestino".

"É um homem simples, que lutou por seu povo e sacrificou grande parte da vida na prisão, onde continuou militando como Mandela. Ele queria a paz com Israel, preservando os direitos do povo palestino."

Ex-dirigente das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, Barghouti é um dos 301 presos que cumprem pena de prisão perpétua em penitenciárias israelenses. Seu nome é frequentemente mencionado, na Palestina e no exterior, como possível liderança em futuras negociações de paz ? ou até como futuro presidente de um Estado palestino.

"Ele é como o equivalente de Yasser Arafat. Cerca de 90% dos palestinos o apoiam, porque ele é um herói para o povo palestino", diz Hussein, morador da região. Segundo ele, essa é uma razão para que as autoridades israelenses recusem sua libertação. "Mesmo que ele não seja importante para os israelenses, eles não o libertarão porque ele é importante para os palestinos. Por isso, temo que recuperem os reféns e que, depois disso, nada mude."

Israel analisa o pedido de libertação de prisioneiros palestinos caso a caso, recusando-se a libertar indivíduos ligados aos ataques de 7 de outubro de 2023.