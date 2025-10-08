Justiça argentina condena brasileiro a 10 anos de prisão por atentado frustrado contra Cristina Kirchner

Fernando André Sabag Montiel, também conhecido nas redes sociais como Fernando Salim, nasceu em 13 de janeiro de 1987. Ele já tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma não convencional: foi flagrado com um facão de 35 cm, que alegou carregar "para sua segurança pessoal".

Em março de 2022, meses antes do atentado, a polícia desconfiou de seu carro por estar sem placa traseira. Sabag Montiel justificou a ausência por causa de uma colisão. Ao abrir a porta para mostrar os documentos, o facão caiu, reforçando o histórico de comportamento suspeito.

Durante o julgamento, Sabag Montiel afirmou ter agido sozinho, motivado por seu ódio pessoal à ex-presidente. Ele falou abertamente sobre a tentativa de homicídio, revelando detalhes, sentimentos e motivações que o levaram a tentar matar a ex-presidente Cristina Kirchner num atentado, então classificado como "um ataque à democracia".

Em seu primeiro depoimento à Justica, Fernando se apresentou como "apolítico" e disse que "a motivação foi pessoal". Ele explicou que "queria fazer um favor à sociedade" porque Cristina Kirchner era "uma ladra" que "havia destruído a economia do país".

O atentado

Em 1º de setembro de 2022, Cristina Kirchner, então vice-presidente da Argentina, foi alvo da tentativa de assassinato enquanto saudava apoiadores em frente à sua residência, no bairro de La Recoleta, em Buenos Aires.