'Não é hora de mudar de presidente': após pedir demissão, premiê francês defende permanência de Macron

O agora ex-primeiro-ministro se reuniu por mais de uma hora com Macron ao fim de um dia de negociações. O presidente havia dado a Lecornu um prazo de 48 horas para conduzir "negociações finais" com o objetivo de definir "uma plataforma de ação e estabilidade para o país", segundo o Palácio do Eliseu. "Esta noite, considero que minha missão está encerrada", afirmou Lecornu.

Ao anunciar o fim de sua missão como primeiro-ministro, Sébastien Lecornu fez questão de reforçar a importância da estabilidade institucional em meio à crise política francesa. "Não é hora de mudar de presidente da República", afirmou, sinalizando que, apesar de sua saída, a liderança de Emmanuel Macron deve ser preservada até 2027.

Novo premiê pode ser nomeado "nas próximas 48 horas"

Segundo ele, as condições parecem estar reunidas para que Macron possa nomear um novo chefe de governo antes do final desta semana. "Disse ao presidente da República que as perspectivas de dissolução [da Assembleia] se afastaram e que penso que a situação permite ao presidente nomear um primeiro-ministro nas próximas 48 horas", declarou.

Após uma série de consultas com partidos políticos ? das quais o Reunião Nacional, da extrema direita, e a França Insubmissa, da esquerda radical, se recusaram a participar ? Lecornu acredita que há uma maioria na Assembleia Nacional que rejeita a dissolução, o que evitaria novas eleições legislativas.

"Acredito que ainda há um caminho possível para construir um governo sem recorrer à dissolução da Assembleia Nacional", insistiu.