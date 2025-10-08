Presidente da UE diz que bloco 'deve reagir' a investidas da Rússia com drones

A Europa "deve reagir" à "guerra híbrida" fomentada pela Rússia, declarou hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo a representante europeia, "algo novo e perigoso" está acontecendo no céu do continente.

"Não se trata de um assédio aleatório", afirmou, em discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. "Trata-se de uma campanha coerente e crescente com o objetivo de desestabilizar nossos cidadãos, testar nossa determinação, dividir nossa União e enfraquecer nosso apoio à Ucrânia. É hora de dar um nome a isso: trata-se de uma guerra híbrida."

Von der Leyen não acusou diretamente a Rússia de ser responsável por todos os incidentes, mas disse que está claro que o objetivo do país é "semear a divisão" na Europa.