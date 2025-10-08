Assine UOL
Notícias

Presidente da UE diz que bloco 'deve reagir' a investidas da Rússia com drones

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, diz que avistamento de drones no continente não são 'assédio aleatório'
Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, diz que avistamento de drones no continente não são 'assédio aleatório' Imagem: FREDERICK FLORIN / AFP

A Europa "deve reagir" à "guerra híbrida" fomentada pela Rússia, declarou hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo a representante europeia, "algo novo e perigoso" está acontecendo no céu do continente.

"Não se trata de um assédio aleatório", afirmou, em discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. "Trata-se de uma campanha coerente e crescente com o objetivo de desestabilizar nossos cidadãos, testar nossa determinação, dividir nossa União e enfraquecer nosso apoio à Ucrânia. É hora de dar um nome a isso: trata-se de uma guerra híbrida."

Von der Leyen não acusou diretamente a Rússia de ser responsável por todos os incidentes, mas disse que está claro que o objetivo do país é "semear a divisão" na Europa.

"Combater a guerra híbrida da Rússia não se limita à defesa tradicional", disse a presidente da Comissão. "Isso exige uma mudança de mentalidade de todos nós. Podemos nos esquivar e assistir à escalada das ameaças russas, ou enfrentá-las com união, determinação e firmeza", disse. "Não devemos apenas reagir, devemos dissuadir. Porque, se hesitarmos, a zona cinzenta só vai se expandir", continuou.

A zona cinzenta pode ser equiparada a um estado de guerra não declarado, que inclui sabotagem, espionagem e outros métodos extraoficiais.

Von der Leyen mencionou sobrevoos de drones em locais estratégicos na Bélgica, Polônia, Romênia, Dinamarca e Alemanha, além de cabos submarinos cortados e campanhas na internet para influenciar eleições.

"Não se tratam de atos isolados de assédio", acrescentou. "Dois incidentes podem ser coincidência. Mas três, cinco, dez? Tratam-se de campanhas contra a Europa que se situam na zona cinzenta", reiterou.

Muro antidrones

Von der Leyen voltou a falar sobre a proposta de criação de um "muro antidrones" para proteger o espaço aéreo europeu. A proposta foi lançada há um mês.

Continua após a publicidade

A representante europeia pediu a implementação de um sistema acessível para "detecção rápida, interceptação rápida e, se necessário, neutralização rápida", destacando que a Europa tem "muito a aprender com a Ucrânia" em relação a esse tema.

Kiev intercepta quase todas as noites centenas de drones lançados pela Rússia em seu território. É um dos poucos países europeus que fabrica drones antidrones, mais econômicos que mísseis ou aviões de caça.

Alemanha reforma segurança aérea

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt (CSU), deve apresentar hoje, no Conselho de Ministros, um projeto de reforma da segurança aérea, que inclui a criação de um centro federal de segurança antidrones.

A Baviera já anunciou medidas para ter o direito de abater drones em seu território, de acordo com o jornal francês Libération. "Precisamos de uma defesa operacional agora, e não daqui a cinco anos", disse Jens Spahn, presidente do grupo parlamentar da União Democrata Cristã (CDU), citado na reportagem.

O cancelamento de dezenas de voos nos dias 3 e 4 de outubro fez o governo alemão se dar conta da vulnerabilidade do país diante da ameaça híbrida. A Alemanha é um dos alvos preferenciais da Rússia, por ser o principal fornecedor de armas à Ucrânia depois dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Uma investigação da revista econômica WirtschaftsWoche revelou que os russos vêm espionando há meses os transportes secretos para a Ucrânia com o uso de drones.

Os sobrevoos se intensificaram em várias regiões da Alemanha, especialmente no norte do país, na fronteira com a Dinamarca, também particularmente visado nas últimas semanas.

Com agências

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.