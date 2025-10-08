Nova lei na Alemanha autoriza polícia a derrubar drones suspeitos após violação do espaço aéreo

Com a legislação, a Alemanha se alinha a outros países europeus, como Reino Unido, França, Lituânia e Romênia, que recentemente autorizaram as forças de segurança a derrubar drones que violem seu espaço aéreo.

De acordo com o texto do projeto de lei, a polícia "pode empregar os meios técnicos apropriados contra o sistema [dos drones], sua unidade de comando ou seu canal de controle, caso outras medidas se mostrem ineficazes ou de difícil aplicação". As autoridades avaliam o uso de lasers ou o bloqueio de sinais para cortar os vínculos de comando e navegação em caso de "ameaça grave".

A Alemanha registrou 172 interrupções no tráfego aéreo relacionadas a drones entre janeiro e o fim de setembro de 2025, contra 129 no mesmo período do ano anterior e 121 em 2023, segundo dados da Deutsche Flugsicherung (DFS).

Guerra híbrida

A polícia será responsável por proteger "aeroportos, estações ferroviárias", suas próprias instalações e instituições federais, disse o ministro. No entanto, abater drones pode ser perigoso em áreas urbanas densamente povoadas, e os aeroportos nem sempre dispõem de sistemas de detecção capazes de sinalizar imediatamente sua presença.

Até agora, uma lacuna jurídica impedia a derrubada de drones na Alemanha. Mas a questão tornou-se urgente diante da multiplicação de sobrevoos de locais sensíveis por aeronaves suspeitas, tanto no país quanto em outras partes da Europa.