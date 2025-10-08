Rússia lamenta fracasso de aproximação com EUA para acabar com guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou, após retornar ao poder em janeiro, se aproximar de Moscou para encontrar uma saída para a guerra na Ucrânia, especialmente ao receber Vladimir Putin no Alasca, em 15 de agosto. Mas isso não resultou em avanços nas negociações. A Rússia exige a anexação de cinco regiões ucranianas ao seu território.

A Ucrânia, que já perdeu a península da Crimeia, anexada em 2014, rejeita o que considera como uma capitulação. Nas últimas semanas, Trump se disse frustrado com a Rússia e comparou o país a um "tigre de papel", devido à sua situação econômica crítica.

Nesse contexto, autoridades americanas consideraram a hipótese de vender mísseis de cruzeiro de longo alcance Tomahawk aos europeus para que fossem entregues à Ucrânia. Na quinta-feira passada, Vladimir Putin alertou que o envio desses armamentos a Kiev provocaria "uma nova escalada" entre Moscou e Washington, pois "usar Tomahawks é impossível sem a participação direta de militares americanos".

Infraestruturas energéticas

Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia, a Rússia tem bombardeado o país, que responde com ataques de mísseis e drones de menor alcance. Nesta quarta-feira (8), na região russa de Belgorod, na fronteira, um "ataque com míssil" ucraniano contra uma vila matou três pessoas e feriu nove, segundo o governador local.

Já na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, dois civis morreram em um bombardeio russo, segundo autoridades ucranianas. Na parte da região de Kherson ocupada pela Rússia, o responsável local nomeado por Moscou, Vladimir Saldo, afirmou que três pessoas morreram em um ataque ucraniano contra Zalizny Port, cidade às margens do mar Negro.