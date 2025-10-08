Trio que criou estruturas 'metalorgânicas', capazes de extrair água do deserto, vence Nobel de Química

Os nomes de Yaghi e Kitagawa já apareciam há vários anos nas previsões de especialistas para o Nobel de Química. Variando os elementos usados na construção dos MOFs, "os químicos podem projetá-los para capturar e armazenar substâncias específicas. Os MOFs também podem desencadear reações químicas ou conduzir eletricidade", observa o comitê.

Materiais sob medidas

A descoberta possibilita "imaginar a criação de materiais capazes de separar o dióxido de carbono do ar ou dos escapamentos industriais, ou que possam ser usados para separar moléculas tóxicas de águas residuais", explicou Hans Ellegren, secretário-geral da Academia de Ciências que concede o Nobel.

As estruturas metalorgânicas "têm um potencial enorme, pois oferecem possibilidades até então desconhecidas de criar materiais sob medida com novas funções", afirmou Heiner Linke, presidente do comitê Nobel de Química.

"Eles encontraram uma maneira de criar materiais totalmente inovadores, com grandes cavidades que se assemelham quase a quartos de hotel, permitindo que moléculas entrem e saiam do mesmo material", acrescentou Linke.

Bolsas de Hermione em "Harry Potter"

"Uma pequena quantidade desse tipo de material pode ser comparável à bolsa da Hermione em Harry Potter. Ele pode armazenar enormes quantidades de gás em um volume minúsculo", acrescentou. Susumu Kitagawa é professor na Universidade de Kyoto, no Japão; Richard Robson leciona na Universidade de Melbourne, na Austrália; e Omar M. Yaghi é professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos.