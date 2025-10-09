Com primeira fase do acordo para Gaza concluída, reféns israelenses devem ser libertados até segunda

O presidente americano, Donald Trump, usou sua plataforma The Truth Social para anunciar que a primeira fase do acordo de paz para encerrar a guerra em Gaza foi concluída. Segundo Trump, trata-se de um "grande dia para o mundo". "Todos se uniram em torno desse esforço", afirmou o presidente em entrevista à agência Reuters, logo após publicar a notícia em sua conta no Truth Social.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em de Nova York

A conclusão dessa primeira fase acontece um dia após o segundo aniversário do ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, quando 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 feitas reféns. A guerra que se seguiu matou mais de 67 mil palestinos, a maioria mulheres e crianças.