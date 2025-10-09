"Humilhação": popularidade de Macron despenca meio meio a caos político na França

Crise política

A crise que enfrenta o presidente está nas capas dos principais jornais e é tema de editoriais nesta quinta. Na véspera, o primeiro-ministro demissionário, Sébastien Lecornu, concedeu uma entrevista na televisão francesa para explicar sua decisão de abandonar o cargo, menos de um mês após ter sido nomeado por Macron. Fiel escudeiro do presidente francês, o agora ex-chefe de governo foi o quinto premiê do segundo mandato do líder centrista, e o quarto primeiro-ministro em apenas um ano.

Lecornu assumiu o cargo em 10 de setembro, após uma aposta fracassada de seu antecessor, François Bayrou, de pedir um voto de confiança à Assembleia Nacional da França. Ex-ministro das Forças Armadas (equivalente ao Ministério da Defesa no Brasil), ele tinha como principal missão dialogar com as diferentes forças políticas do Parlamento para tentar aprovar um orçamento para 2026, até o final deste ano.

No último domingo (5), após semanas de negociações, Lecornu revelou um gabinete quase idêntico ao de Bayrou, com ministros de centro-direita e de direita. Cerca de 12 horas depois, na segunda-feira (6) renunciou ao cargo porque, segundo ele, "não havia mais condições" para que continuasse.

No mesmo dia, Macron pediu para Lecornu continuar à frente dos assuntos administrativos e conduzir negociações para tentar formar "uma nova base de apoio político".

Por trás da crise

O jornal Libération avalia que o pano de fundo do caos político na França é a reforma da Previdência, imposta em 2023 pela então primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, sem a votação final na Assembleia Nacional. A exigência de revogação da lei foi a base da campanha da coalizão da esquerda Nova Frente Popular, que venceu as eleições legislativas antecipadas de 2024, mas o presidente se recusou desde então a nomear um primeiro-ministro de esquerda, como manda a tradição.