Investigação indica uso de cloro em ataques do exército sudanês contra paramilitares

Uma investigação publicada na quinta-feira (9) pelo canal de televisão francês France 24 fornece, pela primeira vez, evidências do uso de armas químicas pelo exército sudanês contra forças paramilitares. A guerra no Sudão devasta o país há mais de dois anos. Em maio passado, os Estados Unidos acusaram o Sudão de ter usado armas químicas em 2024 contra a milícia das Forças de Apoio Rápido (RSF), mas nenhuma prova havia sido apresentada para sustentar as alegações, que o exército sudanês nega.

O governo informou, em setembro, que uma investigação interna não encontrou "nenhuma evidência" de contaminação química no estado de Cartum. No entanto, a investigação conduzida pelo Les Observateurs, o serviço de verificação de fatos da equipe editorial da France 24, sediada em Paris, revelou que o exército teria lançado dois barris de cloro em setembro de 2024, nas proximidades da refinaria de petróleo de al-Jaili, ao norte de Cartum ? a maior instalação do país ?, então controlada pelas RSF, comandadas pelo general Mohamed Daglo.

A investigação, baseada em dados públicos, vídeos publicados em redes sociais e análises de cinco especialistas, mostra um barril de cloro aparentemente lançado de uma aeronave em 5 de setembro de 2024, que caiu sobre a base militar de Garri, localizada perto de al-Jaili. Com o impacto, uma espessa nuvem amarela foi liberada ? característica da presença de cloro, segundo os especialistas.